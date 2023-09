Nota organizzazione federale degli USA sigla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nota organizzazione federale degli USA sigla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CIA

Significato/Curiosita : Nota organizzazione federale degli usa sigla

Presidente degli stati uniti d'america (in inglese: president of the united states of america; sigla: potus) è il capo di stato e il capo del governo degli stati... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cia (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento guerra ha problemi di struttura e di... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

