La Soluzione ♚ Lo indossano i motociclisti

La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lo indossano i motociclisti. CASCO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Lo indossano i motociclisti: Il casco è un copricapo protettivo, facente parte dell'equipaggiamento protettivo individuale per motociclisti, realizzato in materiale resistente agli urti e usato sia in ambito sportivo sia nel mondo del lavoro, allo scopo di preservare la testa da impatti improvvisi. Pur derivando chiaramente dall'elmetto, si distingue per essere stato concepito ed essersi tecnicamente evoluto in funzione di proteggere la testa dagli effetti dell'impatto di un corpo in velocità contro oggetti generalmente fermi e non viceversa. Per le similitudini d'uso e d'aspetto, il casco viene anche chiamato impropriamente elmetto e viceversa. L'uso del casco ...

