La Soluzione ♚ Un custode di bestiame La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BOARO .

Curiosità su Un custode di bestiame: µe, ellinikós pimenikós) è un cane da guardia del bestiame greco che è stato allevato per secoli per la custodia del bestiame nelle regioni montuose del... Manuele Boaro (Bassano del Grappa, 12 marzo 1987) è un ex ciclista su strada italiano.

