La Soluzione ♚ Custode di bestiame

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Custode di bestiame. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BOARO - MANDRIANO

Curiosità su Custode di bestiame: Dalla grande taglia. questi cani hanno avuto molto successo come custodi del bestiame, cani da guardiania, specialmente negli stati uniti ed in norvegia... Manuele Boaro (Bassano del Grappa, 12 marzo 1987) è un ex ciclista su strada italiano.

Altre Definizioni con boaro; custode; bestiame;