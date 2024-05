La Soluzione ♚ La calcola l artigliere La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GITTATA . Ecco la soluzione verificata per la definizione La calcola l artigliere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La calcola l artigliere: Petrovich mashkin operatore radio-artigliere – capitano vyacheslav mikhailovich snetkov operatore radio-artigliere – caporale vasily yakovlevich bolotov... La gittata è la distanza longitudinale percorsa da un corpo lanciato in aria, avente quindi velocità con componente vettoriale in ascissa e in ordinata. In campo militare, la gittata di un'arma (o portata) corrisponde alla distanza massima cui un'arma può colpire un bersaglio.

