La sua area si calcola perimetro x apotema : 2

SOLUZIONE: PENTAGONO

Perché la soluzione è Pentagono? Un poligono con cinque lati uguali e angoli interni congruenti. La sua area si ottiene moltiplicando il perimetro per l'apotema e dividendo per due. È una figura molto usata in architettura e design grazie alla sua simmetria e armonia. Questa forma è spesso presente in monumenti e simboli culturali. La conoscenza dei suoi aspetti geometrici aiuta a comprenderne meglio le proprietà e le applicazioni pratiche.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La sua area si calcola perimetro x apotema : 2" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La sua area si calcola perimetro x apotema : 2". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

In presenza della definizione "La sua area si calcola perimetro x apotema : 2", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La sua area si calcola perimetro x apotema : 2" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Pentagono:

P Padova E Empoli N Napoli T Torino A Ancona G Genova O Otranto N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La sua area si calcola perimetro x apotema : 2" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

