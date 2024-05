La Soluzione ♚ Due ali dei coleotteri

: ELITRE

Curiosità su Due ali dei coleotteri: La sottospecie judaicus), il cervo volante è sicuramente uno dei più grossi coleotteri esistenti in europa. diffuso anche in asia minore e medio oriente... L'elitra (pronuncia: èlitra) è l'ala anteriore sclerificata della quale sono dotati i coleotteri e gli emitteri. Nei primi, tutta l'ala anteriore è sclerificata, mentre nei secondi si parla più propriamente di emielitre in quanto solo la metà prossimale è sclerificata, mentre la restante parte rimane membranosa. Le elitre sono costituite da sclerotina e hanno perduto la funzione del volo, divenendo una sorta di scudo o protezione per l'addome e le ali membranose sottostanti, che sono le sole utilizzate per il volo, durante il quale le elitre sono mantenute sollevate; in alcuni coleotteri scarabeidi cetonini esse non vengono sollevate e le ...

