La Soluzione ♚ Affiorato in superficie La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : EMERSO .

Curiosità su Affiorato in superficie: affiorati in superficie in seguito alle continue spinte tettoniche derivanti dalla fuoriuscita di lava dai principali centri vulcanici. la superficie... Cronache del Mondo Emerso è una trilogia di romanzi di genere fantasy della scrittrice italiana Licia Troisi, pubblicata per la prima volta dalla casa editrice Arnoldo Mondadori Editore nel biennio 2004-2005. La saga è proseguita con la pubblicazione di altre due trilogie: Guerre del Mondo Emerso (2006-2007) e Leggende del Mondo Emerso (2008-2010). Nel 2014 è stato pubblicato un quarto volume, Cronache del Mondo Emerso - Le storie perdute, ad integrare la prima trilogia. Dalla serie sono stati tratti un libro illustrato (Le creature del Mondo Emerso, del 2008), due serie a fumetti (Cronache del Mondo Emerso - Le nuove avventure di Nihal, ...

