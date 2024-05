La Soluzione ♚ Abitazione rurale La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CASOLARE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Abitazione rurale. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Abitazione rurale: Sull'uso delle fonti. l'isba (in russo ´ izba) è una tipica abitazione rurale russa, a uno o due piani, interamente costruita di tavole di legno... Un casale è (o era in origine) un gruppo di poche case rurali, in aperta campagna, senza mura a difesa e privo di autonomia amministrativa. Sovente però (soprattutto nel caso dei casali pugliesi) le dimensioni raggiunte nel corso del tempo potevano essere anche ragguardevoli, tanto che svariati moderni comuni hanno tratto origine da antichi casali.

