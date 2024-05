La Soluzione ♚ Un vino d uva secca La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PASSITO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un vino d uva secca. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un vino d uva secca: Zabib () che vuol dire "uvetta" o "uva passita". la parola è impropriamente utilizzata per indicare un vino (come il moscatellone) e uve come salamonica... I vini passiti sono vini ottenuti da uve sottoposte a procedimenti di disidratazione, più o meno avanzata, naturale (direttamente sulla pianta) o forzata (dopo la raccolta). Altra tecnica è quella dei vini "botrizzati" o muffati. Sono ritenuti soprattutto vini da dessert o anche "da meditazione".

