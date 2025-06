Pregiato vino d uva secca nei cruciverba: la soluzione è Passito

PASSITO

Curiosità e Significato di Passito

Non fermarti alla soluzione! Conosci Passito più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Passito.

Perché la soluzione è Passito? Il termine passito indica un vino dolce e aromatico ottenuto da uve appassite, cioè lasciate essiccare prima della vinificazione. Questo processo concentra gli zuccheri e i profumi, dando origine a un vino pregiato e intenso, spesso associato a specialità regionali come il Passito di Pantelleria. È una vera delizia per il palato, perfetta per concludere un pasto con gusto e raffinatezza.

Come si scrive la soluzione Passito

Stai cercando la risposta alla definizione "Pregiato vino d uva secca"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

T Torino

O Otranto

