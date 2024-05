La Soluzione ♚ Uno dei giudici dell Ade La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : EACO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Uno dei giudici dell Ade. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Uno dei giudici dell ade: Base ai meriti terreni. nella tradizione greca, uno degli ingressi all'ade si trovava nel paese dei cimmeri, che si trovava al confine crepuscolare dell'oceano... Èaco (in greco antico: a, Aiakòs; in latino Aeacus) è un personaggio della mitologia greca. Nasce dalla ninfa Egina con cui Zeus un giorno si accoppiò trasformandosi in aquila e portando con sé la ninfa sull'isola di Enopia, che prese dalla ninfa il nome di Egina.

