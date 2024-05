La Soluzione ♚ Una sigla da telefonini La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GSM . Ecco la soluzione verificata per la definizione Una sigla da telefonini. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Una sigla da telefonini: L'11 marzo 2008 (archiviato il 14 marzo 2008). comunicato stampa - fastweb sigla con 3 italia un accordo di operatore mobile virtuale archiviato il 28 marzo... Global System for Mobile Communications 2G (in italiano Sistema globale per comunicazioni mobili, o GSM) è uno standard di seconda generazione di telefonia mobile approvato dall'Ente Europeo di Standardizzazione (ETSI). Si tratta di uno standard aperto sviluppato dalla conferenza europea delle amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni (CEPT), formalizzato dall'Istituto europeo di standard telecomunicativi (ETSI) e reso operativo dal consorzio 3GPP. Al 2017 era il più diffuso al mondo con più di 3 miliardi di persone in 200 Stati.

