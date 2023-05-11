Sigla da telefonini
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Sigla da telefonini' è 'Gsm'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
GSM
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Sigla da telefonini
- Risposta: GSM
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Vocali: 0
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: GM
- Inizia con: G
- Finisce con: M
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Sigla da telefonini: risposta da 3 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Sigla da telefonini" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Gsm. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.