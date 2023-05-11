Sigla da telefonini

Home / Soluzioni Cruciverba / Sigla da telefonini

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Sigla da telefonini' è 'Gsm'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

G S M

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Sigla da telefonini

Sigla da telefonini Risposta: GSM

Lunghezza: 3 lettere

3 lettere Schema parole: 3

3 Vocali: 0

0 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: G M

Inizia con: G

G Finisce con: M

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Gsm' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Sigla da telefonini: risposta da 3 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sigla da telefonini" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Gsm. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'sigla'