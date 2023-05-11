Sigla da telefonini

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Sigla da telefonini' è 'Gsm'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

GSM

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Sigla da telefonini
  • Risposta: GSM
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Vocali: 0
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    GM
  • Inizia con: G
  • Finisce con: M
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Sigla da telefonini: risposta da 3 lettere

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