È lo standard 2G della telefonia mobile cellulare

Acronimo / Abbreviazione

Curiosità su: Global System for Mobile Communications 2G (in italiano Sistema globale per comunicazioni mobili, o GSM) è uno standard di seconda generazione di telefonia mobile approvato dall'Ente Europeo di Standardizzazione (ETSI). Si tratta di uno standard aperto sviluppato dalla conferenza europea delle amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni (CEPT), formalizzato dall'Istituto europeo di standard telecomunicativi (ETSI) e reso operativo dal consorzio 3GPP. Al 2017 era il più diffuso al mondo con più di 3 miliardi di persone in 200 Stati.

GSM ( approfondimento) f

(tecnologia) Global System for Mobile Communications, standard digitale di telefonia mobile

Sillabazione

lemma non sillababile

Etimologia / Derivazione

letteralmente sistema globale di comunicazione mobile