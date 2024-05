La Soluzione ♚ Può avere scatti inconsulti La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ISTERICO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Può avere scatti inconsulti. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Isterico è il primo album in studio del gruppo musicale italiano Punkreas, pubblicato nel 1990. Gli 8 brani vennero registrati e mixati in 12 ore. Il disco vendette 6.000 copie con una distribuzione totalmente underground ed il singolo "Il vicino" divenne presto anthem dello ska-core italiano.

