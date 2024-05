La Soluzione ♚ Lo percorre l astronauta La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SPAZIO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Lo percorre l astronauta. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Lo percorre l astronauta: Che l’astronauta compirà gli anni quando sulla terra saranno passati 1,66 anni. quando sull’astronave è trascorso un anno e il gemello astronauta si appresta... Spazio – nozione della filosofia e della fisica Spazio – in matematica, termine usato per diversi concetti tra i quali alcuni che fungono da modello per descrivere lo spazio fisico Spazio – in astronomia, porzione di universo situata al di fuori dell'atmosfera stellare o planetaria Spazio – in ortografia, elemento che separa tra di loro le parole di una frase Spazio (barra spaziatrice) – tasto delle macchine da scrivere e poi delle tastiere per computer Spazio – rivista d'arte italiana, edita negli anni cinquanta Spazio – album dei Delta V del 1998 Spazio – EP di Ariete del 2020

Altre Definizioni con spazio; percorre; astronauta;