L Act di un film di successo con Whoopi Goldberg - Cruciverba

"Sister Act" è un film di successo che vede Whoopi Goldberg protagonista nel ruolo di Deloris Van Cartier, una cantante di night club che si ritrova a nascondersi in un convento dopo essere stata coinvolta in un omicidio. Nel convento, Deloris assume l'identità di Suor Mary Clarence e porta una ventata di freschezza e vivacità nella vita delle suore. Utilizzando la sua esperienza nel mondo dello spettacolo, Deloris trasforma il coro del convento in un gruppo di canto energico e moderno, portando nuova vitalità alla comunità religiosa e attirando l'attenzione esterna. "Sister Act" è una commedia divertente che unisce la musica, l'umorismo e il tema della redenzione personale. Il film è stato un grande successo grazie alla performance travolgente di Whoopi Goldberg, che ha portato vivacità e carisma al personaggio di Suor Mary Clarence, diventando un'icona della cultura popolare.

