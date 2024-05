La Soluzione ♚ Grossi libri La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : VOLUMI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Grossi libri. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Grossi libri: Acese fu l'abbatazzu (detto anche pueta minutizzu) che, portando in giro grossi libri ironizzava sulla classe clericale del tempo, ed in special modo sull'abate-vescovo... La berlina (in lingua inglese sedan) è la carrozzeria delle autovetture con tetto fisso, generalmente dotata di 4 o 5 porte e principalmente realizzata nelle configurazioni a due volumi, due volumi e mezzo o tre volumi. Il termine berlina indicava, in origine, un particolare tipo di carrozza.

