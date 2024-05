La Soluzione ♚ Gonfi come capelli La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : COTONATI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Gonfi come capelli. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Gonfi come capelli: Frangia viene spesso appoggiata a una di queste fila di capelli in modo tale da farli sembrare più gonfi e voluminosi ed inoltre non coprono il viso. alt-country... Il cotton fioc, bastoncino cotonato o bastoncino di ovatta consiste in un'asticella le cui estremità sono rivestite di cotone idrofilo. La locuzione cotton fioc è un termine pseudoinglese in uso solo in italiano, dal nome commerciale di un prodotto per il mercato italiano, della Johnson & Johnson (in altri mercati dalla stessa azienda sono chiamati cotton buds o bastoncillos cotonetes); benché vengano chiamati anche bastoncini per la pulizia delle orecchie, il loro utilizzo per questo scopo è sconsigliabile.

