COTONATI

Curiosità e Significato di Cotonati

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cotonati più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cotonati.

Perché la soluzione è Cotonati? Cotonati descrive i capelli molto corti e arricciati, tipici di chi si taglia i capelli a zero o quasi. Il termine deriva da cotone, perché l'aspetto dei ricci è morbido e soffice, simile a un batuffolo di cotone. È un modo colorato per indicare chi ha capelli cortissimi e ricci, spesso scelto per uno stile audace e pratico. Insomma, un look che non passa inosservato!

Come si scrive la soluzione Cotonati

Se "Non possono esserlo i capelli molto corti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

T Torino

O Otranto

N Napoli

A Ancona

T Torino

I Imola

