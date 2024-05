La Soluzione ♚ Si chiama anche albero del paradiso La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AILANTO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Si chiama anche albero del paradiso. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Si chiama anche albero del paradiso: Vedi paradiso perduto (disambigua). (en) «better to reign in hell, than serve in heaven.» (it) «meglio regnare all'inferno, che servire in paradiso.» (john... L'ailanto o anche albero del paradiso (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) è un albero deciduo appartenente alla famiglia delle Simarubacee, originario della Cina e delle isole Molucche; è naturalizzato in Italia e in altri paesi europei, oltre che in diversi paesi asiatici, negli Stati Uniti d'America, in Sudafrica, Australia e Nuova Zelanda. L'albero cresce rapidamente: ogni anno un metro in altezza e 1,5 cm in diametro, raggiungendo a maturità circa 25 metri; da questa tendenza a diventare alto in breve tempo è derivato il nome "albero del paradiso". È poco longevo, superando raramente i 50 anni di vita ed eccezionalmente il secolo di ...

Altre Definizioni con ailanto; chiama; anche; albero; paradiso;