La capitale della Bosnia ed Erzegovina

SARAJEVO

Curiosità su La capitale della bosnia ed erzegovina: 44°n 18°e44; 18 la bosnia ed erzegovina, comunemente indicata anche come bosnia-erzegovina e a volte chiamata con la sineddoche bosnia (in bosniaco, croato... Sarajevo (idem in bosniaco, alfabeto cirillico ; in giudesmo Saraj; in turco Saraybosna; in italiano Saraievo o, desueto, Seraievo) è la più grande città nonché capitale della Bosnia ed Erzegovina. È inoltre capoluogo della Federazione di Bosnia ed Erzegovina, una delle due entità che compongono lo stato, e dell'omonimo cantone. All'interno dei confini amministrativi dei quattro comuni che compongono la città vera e propria - (Stari Grad, Centar, Novi Grad e Novo Sarajevo) risiedono 275.569 abitanti (dato del 2013) mentre l'area urbana arriva a comprendere una popolazione di oltre mezzo milione di abitanti includendo i comuni ...

