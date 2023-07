Capitale europea con la moschea di Gazi Husrevbeg - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capitale europea con la moschea di Gazi Husrevbeg. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SARAJEVO

Significato/Curiosita : Capitale europea con la moschea di gazi husrevbeg

Sarajevo, 1984. assedio di sarajevo istocno sarajevo novo sarajevo novi grad (sarajevo) arcidiocesi di sarajevo sarajevo film festival altri progetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Capitale europea con la moschea di Gazi Husrevbeg : capitale; europea; moschea; gazi; husrevbeg; capitale statunitense dell industria aeronautica; La capitale libanese; Ha per capitale Copenaghen; Abitano la capitale del Massachusetts; Quello degli USA con capitale Des Moines; Josep Alto rappresentante dell Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza; Antica regione europea ; La coppa europea vinta dalla Roma l anno scorso; L Unione europea ne conta 27; È stata capitale europea della cultura 2019; Sta accanto alla moschea ; I fedeli musulmani che dirigono le preghiere nella moschea ; Sorge accanto alla moschea ; Accanto alla moschea ; Musulmani : moschea = Ebrei : x; Nelle negazi oni francesi; Navigazi one Generale Italiana; Scienza della descrizione catalogazi one delle opere letterarie; Un particolare tempo nella coniugazi one dei verbi greci; Titoli obbligazi onari progettati a sostegno della UE;

Cerca altre Definizioni