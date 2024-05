La Soluzione ♚ Un valico dolomitico La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PORDOI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un valico dolomitico. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un valico dolomitico: Canzoni sono cantate prevalentemente in ladino badioto. un esempio di una leggenda in ladino dolomitico / ladin dolomitan standard: duc i ladins sá che l lé... Il passo Pordoi (Pordoijoch in tedesco, Jouf de Pordoi in ladino) è un valico alpino delle Dolomiti posto a 2.239 m s.l.m. al confine fra Veneto e Trentino-Alto Adige, situato tra il Gruppo del Sella a nord e il gruppo della Marmolada a sud.

