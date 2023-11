La definizione e la soluzione di: Alto passo tra la Marmolada e il Sella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PORDOI

Significato/Curiosita : Alto passo tra la marmolada e il sella

M. al confine fra veneto e trentino-alto adige, situato tra il gruppo del sella a nord e il gruppo della marmolada a sud. congiunge arabba, frazione del... Il passo Pordoi (Pordoijoch in tedesco, Jouf de Pordoi in ladino) è un valico alpino delle Dolomiti posto a 2.239 m s.l.m. al confine fra Veneto e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

