La Soluzione ♚ Una tappa della carovana

: OASI

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Una tappa della carovana: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi carovana (disambigua). la carovana (in persiano , karvan) è un convoglio costituito da... In geografia, un'oasi è un'area di vegetazione isolata in un deserto, che di solito circonda una sorgente o una simile fonte d'acqua naturale.

Altre Definizioni con oasi; tappa; carovana;