La Soluzione ♚ Il gruppo inglese che lanciò Wonderwall

: OASIS

Curiosità su Il gruppo inglese che lancio wonderwall: Pionieri, gli oasis sono il gruppo inglese di maggiore impatto dagli anni novanta. hanno pubblicato in totale 11 album e si stima che abbiano venduto oltre... Gli Oasis sono stati un gruppo rock britannico formatosi a Manchester nel 1991 e attivo fino al 2009. Tra le band più note e di successo dell'indie rock e, in particolare, del Britpop, movimento di cui figurano tra i pionieri, gli Oasis sono il gruppo inglese di maggiore impatto dagli anni novanta. Hanno pubblicato in totale 11 album e si stima che abbiano venduto oltre 70 milioni di dischi, di cui 18 nel solo 1996. Vantano 8 singoli piazzatisi al primo posto della classifica del Regno Unito, 22 singoli consecutivi entrati nella top 10 inglese e hanno raccolto 15 NME Awards, 6 Brit Awards, 9 Q Awards e 4 MTV Europe Music Awards. Nell'agosto ...

