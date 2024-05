La Soluzione ♚ L ultima lotta per la vita

: AGONIA

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su L ultima lotta per la vita: Attuale in un affare per le parti opposte, annullando la lotta di massa. [...] una protesta con molotov ora, oggi, costa la vita di un compagno, ma essa... L'agonia (dal greco antico a, «combattimento [con la morte]») è lo stato terminale del corpo che precede l'inizio della morte, associato all'attivazione di meccanismi compensatori volti a combattere l'estinzione delle forze vitali. L'agonia è comunque una condizione reversibile: in determinati casi (ad es, con l'agonia causata da sanguinamento, shock, asfissia, ecc.) una persona può essere salvata.

Altre Definizioni con agonia; ultima; lotta; vita;