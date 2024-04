La Soluzione ♚ L ultima opera di Wagner

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PARSIFAL

Curiosità su L ultima opera di wagner: Compositori di opera lirica, wagner, autodidatta, scrisse sempre da sé il libretto e la sceneggiatura per i suoi lavori. le composizioni di wagner, in particolare... Parsifal, in italiano anche Percivalle, è un popolare personaggio del ciclo arturiano, appartenente ai Cavalieri della Tavola Rotonda, e, in particolare, colui che riesce a recuperare il Graal. Le versioni medievali di questa leggenda variano l'una dall'altra ma pressoché tutte raccontano di un ragazzo nato e cresciuto nella foresta che si reca alla corte di Re Artù e diventa uno dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Parsifal è ammesso alla vista del Santo Graal perché il suo cuore è puro. La notorietà di Parsifal è dovuta ad una versione secondo cui egli sarebbe il cavaliere alla ricerca del Graal che più è arrivato prossimo ...

