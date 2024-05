La Soluzione ♚ Crede solo in questa vita

: ATEO

La soluzione di Crede solo in questa vita per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Crede solo in questa vita: Quale crede sia già impegnata, e rimane spiazzato nel vederla in abito da suora; avrebbe voluto saperlo due anni prima così si sarebbe messo l'anima in pace... L'ateismo (in greco antico: e, àtheos, composto da a- privativo, senza, e e, dio, letteralmente senza dio) è la posizione di chi non crede nell'esistenza di Dio, opposta al teismo e al panteismo in generale, al politeismo e al monoteismo in particolare.

