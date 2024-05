La Soluzione ♚ Si sparano per festeggiare: fuochi d

: ARTIFICIO

Curiosità su Si sparano per festeggiare: fuochi d: Gennaio si festeggia con il veglione di capodanno. in occasione di questa celebrazione, in molte città del mondo si sparano i tradizionali fuochi artificiali... I fuochi d'artificio sono un tipo di esplosivo formato da polvere pirica e altri elementi chimici che all'atto dell'esplosione genera colorati effetti luminosi e sonori. Vengono accesi dal pirotecnico. Sono di solito lanciati al buio da terra in aria. In particolare la pirotecnica è l'arte e lo studio della fabbricazione dei fuochi d'artificio a fini di divertimento e spettacolo. La storia della pirotecnica affonda le sue origini in epoca remota, nell'VIII secolo in Cina. I fuochi pirotecnici sono generalmente impiegati per intrattenimento, eventi e feste, soprattutto per l'effetto visivo/sonoro che spesso viene amplificato dall'ambiente, ...

