La Soluzione ♚ L estuario tra l Argentina e l Uruguay La definizione e la soluzione di 12 lettere: L estuario tra l Argentina e l Uruguay. RIO DE LA PLATA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su L estuario tra l argentina e l uruguay: Il Río de la Plata (che in spagnolo significa Fiume dell'Argento), talvolta italianizzato in Rio della Plata, è l'estuario formato dal fiume Uruguay e dal fiume Paraná; si tratta di una rientranza a forma di imbuto della costa meridionale del Sud America, lunga 290 chilometri. Il punto in cui i due fiumi si incontrano è largo circa 48 km, che aumentano a circa 220 laddove sfocia nell'oceano Atlantico. Il Río de la Plata forma la parte marittima del confine tra Argentina e Uruguay, con i porti principali di Buenos Aires a ovest e Montevideo ad est (con quest'ultimo leggermente più a sud di quello della capitale argentina) . Si è dibattuto in ... Altre Definizioni con rio de la plata; estuario; argentina; uruguay; Ampio estuario della costa atlantica nell America Meridionale; Il grande estuario fra l Argentina e l Uruguay; Sul suo estuario sorge Lisbona; Casa : vi risiede il Presidente dell Argentina; Scorre in Uruguay;

La risposta a L estuario tra l Argentina e l Uruguay

RIO DE LA PLATA

Lae verificata di 12 lettere per risolvere 'L estuario tra l Argentina e l Uruguay' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.