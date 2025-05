La regione siberiana in cui sorge Vladivostok nei cruciverba: la soluzione è Territorio Del Litorale

TERRITORIO DEL LITORALE

Curiosità e Significato di "Territorio Del Litorale"

Il Territorio del Litorale (Primorskij Kraj) è una regione della Russia situata nella parte orientale del paese, affacciata sull'Oceano Pacifico. Comprende la città di Vladivostok, importante porto e centro commerciale, ed è caratterizzata da una varietà di paesaggi naturali, tra cui montagne, foreste e coste.

Come si scrive la soluzione: Territorio Del Litorale

T Torino

E Empoli

R Roma

R Roma

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

A Ancona

L Livorno

E Empoli

