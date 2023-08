Elenco alfabetico delle vie di una città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elenco alfabetico delle vie di una città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STRADARIO

Significato/Curiosita : Elenco alfabetico delle vie di una citta

elenco di locuzioni greche in ordine alfabetico. (h)a eµtt µde est. ageomètretos medéis eisìto "non entri nessuno che non conosca la geometria... Lo stradario di torino comprende i nomi di strade, vie, corsi e piazze del capoluogo e ripercorre la storia della città, riguardo sia alle diciture attuali... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

