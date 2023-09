Sfila nelle vie della città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sfila nelle vie della città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CORTEO

Significato/Curiosita : Sfila nelle vie della citta

Tamburi, per le vie di messina, seminara, palmi, siderno, polistena,san giorgio morgeto, anoia e altre località della sicilia e della calabria, in occasione... Wikipedia. un corteo è un insieme di individui che procedono secondo un ordine prefissato e seguendo un percorso prestabilito. si hanno cortei sia in ambito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

