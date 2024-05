La Soluzione ♚ Scorre in Pakistan La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : INDO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Scorre in Pakistan. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Scorre in pakistan: 71 il pakistan o pachistan, ufficialmente repubblica islamica del pakistan (in urdu , islami jumhuriyah pakistan; in inglese... L'Indo è il più lungo e importante fiume del Pakistan. È il più lungo fiume del subcontinente indiano e il terzo più grande dell'Asia intera in termini di portata annua.

