La Soluzione ♚ Possono essere al volo o a effetto

: TIRI

Curiosità su Possono essere al volo o a effetto: Controllo di volo, ma continuò ad essere tracciato da radar militari per un'altra ora, mentre deviava verso ovest rispetto al suo piano di volo. uscì dalla... I tiri di rigore, detti anche comunemente – ma impropriamente – calci di rigore, sono uno dei tre metodi approvati dall'IFAB per determinare la squadra vincitrice di un incontro di calcio terminato in pareggio. Sono presenti nei tornei a eliminazione diretta, nei quali una delle due squadre deve necessariamente prevalere sull'altra per superare il turno. L'esecuzione dei tiri di rigore è regolamentata diversamente rispetto al calcio di rigore, che, invece, fa parte del normale svolgimento di una partita. I tiri di rigore sono disciplinati dal punto 3 della regola n. 10, "L'esito di una gara", del Regolamento del Gioco del Calcio.

