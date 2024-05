La Soluzione ♚ La personificazione del male

: DEMONIO

Curiosità su La personificazione del male: Il diavolo è ritratto più come una persona malvagia che come la personificazione del male. il diavolo si presenta anche notevolmente in alcuni testi agiografici... Nelle religioni il diavolo (o demonio o maligno) è un'entità spirituale o soprannaturale essenzialmente malvagia, distruttrice, menzognera o contrapposta a Dio, all'angelo, al bene e alla verità. Nel linguaggio poetico e letterario, il termine "demone" è usato talvolta col significato di "diavolo" o "demonio" anche perché il plurale è simile (demòni - dèmoni) e le traduzioni dall'inglese rendono "demon" con "demone" anziché "demonio".

