La Soluzione ♚ La patrona dei dentisti e degli odontotecnici La soluzione di 13 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SANT APOLLONIA .

Curiosità su La patrona dei dentisti e degli odontotecnici: Cavati i denti di bocca e per questo viene considerata patrona dei dentisti, degli igienisti dentali e degli odontotecnici. la memoria liturgica viene... Apollonia (in greco antico: pa; ... – Alessandria d'Egitto, 249 circa) è stata una martire cristiana, venerata dalla Chiesa cattolica e dalle Chiese ortodosse come santa. La tradizione vuole che le fossero stati cavati i denti di bocca e per questo viene considerata patrona dei dentisti, degli igienisti dentali e degli odontotecnici. La memoria liturgica viene celebrata il 9 febbraio.

