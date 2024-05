La Soluzione ♚ Partire lancia in

: RESTA

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Partire lancia in: La lancia dedra è un'autovettura di classe media prodotta dalla casa automobilistica italiana lancia, a partire dal 1989 fino al 1999, nello stabilimento... La resta era una delle componenti aggiuntive della corazza toracica dell'armatura a piastre medievale, espressamente designata a migliorare le prestazioni del cavaliere armato di lancia. Si trattava di un uncino metallico applicato sulla parte destra della piastra pettorale cui andava appoggiato il "calcio" della lancia onde mantenerla in equilibrio durante la carica ed evitarne lo scivolamento all'indietro quando colpiva il bersaglio, questo permetteva che la forza dell'impatto venisse distribuita anche al torso invece che al solo arto superiore. Entrò in uso a partire dal XV secolo. Utilizzando la resta e la staffa, che gli permetteva di ...

Altre Definizioni con resta; partire; lancia;