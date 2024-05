La Soluzione ♚ Mangiare a sazietà La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SFAMARSI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Mangiare a sazietà. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Mangiare a sazieta: L’indice di sazietà (is o si), dall'inglese satiety index, è una variabile che misura il senso di sazietà o pienezza a breve termine (entro due ore) dopo... Mida (in greco antico: da, Mídas, mentre il latino Mydas corrisponde ad un'errata trascrizione), figlio adottivo (o biologico secondo alcune fonti) di Gordio e di Cibele, fu un mitico re della Frigia. È celebre nella cultura occidentale il suo proverbiale tocco d'oro, la capacità di trasformare in metallo prezioso qualsiasi cosa toccasse, donatagli da Dioniso. Come il padre Gordio è considerato fondatore della capitale frigia Gordio, a lui sono attribuite le fondazioni della città frigia di Midea e (secondo Pausania) di Ancyra (l'attuale capitale turca Ankara).

