La Soluzione ♚ Mangiano sushi e tempura La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GIAPPONESI .

Curiosità su Mangiano sushi e tempura: Spesso è cotto a fuoco lento (sushi) o fritto (tempura). spesso confuso con l'unagi rispetto a questo ha una consistenza molto morbida e meno grassa, e un... I giapponesi (, nihonjin o , nipponjin) sono il gruppo etnico numericamente più consistente del Giappone. Il principale gruppo etnico del Giappone (che costituisce la quasi totalità degli abitanti delle isole) è anche detto Yamato, cui si aggiungono gli Ainu che non sono Yamato e i Ryukyuani la cui classificazione all'interno degli Yamato è incerta. Nel mondo circa 129 milioni di persone sono di origine giapponese, di cui circa 125 milioni viventi in Giappone. Grosse comunità sono presenti anche in Brasile e negli Stati Uniti.

