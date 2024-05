La Soluzione ♚ Si salutano inchinandosi La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GIAPPONESI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GIAPPONESI

Significato della soluzione per: Si salutano inchinandosi I giapponesi (, nihonjin o , nipponjin) sono il gruppo etnico numericamente più consistente del Giappone. Il principale gruppo etnico del Giappone (che costituisce la quasi totalità degli abitanti delle isole) è anche detto Yamato, cui si aggiungono gli Ainu che non sono Yamato e i Ryukyuani la cui classificazione all'interno degli Yamato è incerta. Nel mondo circa 129 milioni di persone sono di origine giapponese, di cui circa 125 milioni viventi in Giappone. Italiano: Aggettivo, forma flessa: giapponesi m e f pl . plurale di giapponese. Sostantivo, forma flessa: giapponesi m e f pl . plurale di giapponese. Sillabazione: giap | po | né | si. Etimologia / Derivazione: vedi giapponese .

