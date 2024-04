La Soluzione ♚ Accompagna il sushi

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SAKE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Accompagna il sushi: Zenzero o il daikon e poi viene marinato in una soluzione di aceto, acqua e zucchero. si accompagna a sushi e sashimi. non deve essere confuso con il beni... Il sakè (pronuncia italiana [sa'k]; dal giapponese , sake ) o sachè è una bevanda alcolica tipicamente giapponese ottenuta da un processo di fermentazione che coinvolge riso, acqua e spore koji. Per quanto venga spesso chiamato "vino di riso", il processo di produzione è più simile a quello della birra che a quello del vino, e si tratta a tutti gli effetti di una bevanda alcolica ottenuta per fermentazione. Nella lingua giapponese, la parola sake ha il generico significato di "bevanda alcolica", mentre il sakè nell'accezione sopra descritta è definito propriamente nihonshu ( lett. "alcol giapponese") in giapponese.

