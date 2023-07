Vestono l abito talare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vestono l abito talare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PRETI

Significato/Curiosita : Vestono l abito talare

Immediatamente sopra il rocchetto e la talare, quindi senza mantelletta. vescovi e cardinali mantengono la coda della talare sciolta nelle sacre funzioni, in... Vedi prete (disambigua). disambiguazione – "preti" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi preti (disambigua). disambiguazione – se stai cercando... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 luglio 2023

