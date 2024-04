La Soluzione ♚ Abbandonare l abito talare

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Abbandonare l abito talare. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SPRETARSI

Curiosità su Abbandonare l abito talare: Anche a causa di alcune visioni di suo zio che lo spronano ad abbandonare l'abito talare e soprattutto dell'affetto che viene a crearsi tra lui e lena... La dimissione dallo stato clericale (amissio status clericalis) è una disposizione della Santa Sede, la quale, per motivi personali o disciplinari, dispensa un chierico della Chiesa cattolica, secolare o regolare, dagli obblighi del sacramento dell'ordine.

