Harrison attore La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate: FORD

Curiosità su Harrison attore: – se stai cercando l'attore omonimo nato nel 1884, vedi harrison ford (attore 1884). questa voce o sezione sull'argomento attori è priva o carente di... Ford Motor Company (conosciuta più come Ford) è una casa automobilistica statunitense, fondata da Henry Ford a Dearborn (Michigan) il 16 giugno 1903. È nota per aver utilizzato per la prima volta la catena di montaggio e il nastro trasportatore, in seguito adottati da numerose altre aziende e tuttora usati nelle industrie moderne. Tale fenomeno venne indicato come fordismo. Le autovetture sono il prodotto principale del gruppo. In più di un secolo di attività sono stati prodotti all'incirca 170 modelli e alcuni di essi sono stati prodotti in più generazioni, come nel caso della Ford Fiesta. Nel corso del Novecento la casa dell'ovale blu si ...

