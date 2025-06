Il Gerald che successe a Nixon nei cruciverba: la soluzione è Ford

FORD

Hai risolto il cruciverba con Ford? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Ford.

Perché la soluzione è Ford? Ford è il nome dell’ormai famoso presidente degli Stati Uniti che succedette a Nixon dopo le sue dimissioni nel 1974. La sua presidenza segnò un momento di svolta nella storia americana, rappresentando anche un esempio di passaggio di consegne in tempi difficili. In breve, Ford è sinonimo di un leader che ha preso il timone in un periodo di crisi politica e di cambiamento.

