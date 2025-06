Inventò la catena di montaggio nei cruciverba: la soluzione è Henry Ford

HENRY FORD

Curiosità e Significato di Henry Ford

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Henry Ford, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Henry Ford? Henry Ford è famoso per aver rivoluzionato l'industria automobilistica introducendo la catena di montaggio, un metodo che permette di produrre oggetti in modo più rapido ed efficiente. Questa innovazione ha ridotto i tempi di lavoro e i costi, rendendo le automobili più accessibili a tutti. La sua invenzione ha cambiato per sempre il modo di fabbricare e distribuire i prodotti nel mondo moderno.

Come si scrive la soluzione Henry Ford

Hai davanti la definizione "Inventò la catena di montaggio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

H Hotel

E Empoli

N Napoli

R Roma

Y Yacht

F Firenze

O Otranto

R Roma

D Domodossola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

